Heimserie gerissen: SC DHfK Leipzig gehen gegen Melsungen die Kräfte aus

André Haber (Trainer SC DHfK Leipzig): "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben 3:0 und 8:3 geführt. Was dann passiert ist, hat mich aber etwas sauer gemacht. Melsungen hat sicher ein gutes Spiel gemacht, aber es lag nicht so sehr am Gegner. Wir haben einfach zu viele Bälle verschenkt. Wir kamen an die Intensität und an die Leistung der ersten 10 Minuten das gesamte Spiel nicht mehr heran. Eigentlich ist unser Kader so aufgestellt, dass wir die Kräfte gut verteilen können, dass wir zwei gute Spieler auf jeder Position haben. Maciej und Luca stehen oft auf der Platte, sind sehr wichtig für uns. Trotzdem haben wir aber 8:3 geführt. Danach hätten wir aber stabiler sein müssen - das hätte ich mir gewünscht." ©