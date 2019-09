"Brauchen den Sieg als Signal": Schleicht sich 96 gegen Nürnberg oben ran?

96 hat diesmal das Recht des letzten Spiels, was einen klaren Blick auf die Tabelle ermöglicht. Mit einem Sieg im ersten Montagsspiel rückt die Mannschaft bis auf vier Punkte an Relegationsplatz drei heran – eine verlockende Aussicht vor dem Duell heute mit Nürnberg. Die Mannschaft, die laut ihrem Trainer Mirko Slomka den „Schleichertyp“ Marvin Ducksch in ihren Reihen hat, kann sich wieder heranschleichen an die Spitzengruppe. „Wir brauchen den Sieg als Signal für die Tabelle und für die Ziele, aber auch für unsere Zuschauer“, sagt 96-Chef Martin Kind. Das ist das Ziel, an dem Slomka keinen Zweifel lässt: „Uns ist allen klar, dass wir zu Hause die Siege einfahren müssen. Das ist ja unbestritten, gar keine Diskussion.“

Mannschadt und Trainer müssen liefern Die Forderung steht bisher jedoch im krassen Gegensatz zur Realität. In drei enttäuschenden Heimpartien holte 96 nur zwei Punkte, jeweils beim 1:1 gegen Regensburg und Greuther Fürth. Zuletzt verärgerte die Heimpleite gegen Bielefeld (0:2) Fans und den 96-Chef. Durch den zweiten Auswärtserfolg in Kiel (2:1 nach dem 3:0 in Wiesbaden) rettete Slomka seinen Job – allerdings nur mit dem Vorbehalt, dass Schluss ist mit den Enttäuschungen. Mannschaft und Trainer müssen jetzt Siege liefern. Das wird allerdings auch von der Nürnbergern erwartet. Für Trainer Damir Canadis Team geht es wie für 96 darum, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. „Wir fahren da hin, um drei Punkte mitzunehmen“, kündigt Canadi an. Slomka sieht auch „beide Mannschaften in ähnlichen Situationen, beide müssen sich steigern“. Ein spannendes Spiel auf Augenhöhe sei zu erwarten.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

Ducksch, Weydandt und Teuchert vorne drin? Der 96-Trainer hat auch den Zollstock in seinem Werkzeugkasten. Er plant offenbar wieder mit dem 1,95-Meter-Mann Hendrik Weydandt in der Startelf neben Ducksch. „Henne ist ein wuchtiger Spieler“, sagt Slomka. „Ich bin froh, dass wir beide haben. Wenn man auf die Größentabelle der Nürnberger in der Defensive guckt, kann man feststellen, dass es notwendig ist.“ Das klingt nach der Einsatzgarantie für Weydandt im Angriffstrio mit Ducksch und Cedric Teuchert (siehe Bericht nächste Seite). Weydandt soll wohl auch helfen, die Ecken und Freistöße der Mitabsteiger zu entschärfen. Slomka warnt, Nürnberg sei „bei Standards stark aufgestellt, durch den Schützen Johannes Geis und gute Kopfballspieler“. Ein leichtes Gegentor wie beim Test in Havelse (6:1) nach einem Eckball dürfe sich nicht wiederholen.

Diese Spieler und Trainer waren für Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg aktiv:

Ducksch' Qualitäten "noch besser ins Spiel bringen" 96 dagegen ist vor allem mit Ducksch gefährlich, der schon drei Tore erzielt und vier vorbereitet hat. Slomka verlangt, „seine Qualität noch besser ins Spiel zu bringen. Er kann mit dem direkten Kontakt viel auslösen und durch seine Laufwege ganz viel verändern.“ Setzt Slomka auf Weydandt, müssten vermutlich Edgar Prib oder Genki Haraguchi weichen. Der Japaner hatte jedoch in Kiel eine seiner besten 96-Partien gezeigt. Chef Kind meinte danach, „Genki ist ein toller Kicker, er braucht Vertrauen“.

Frühe Führung als Ziel Grundsätzlich wird der Trainer nach dem zarten Kieler Aufschwung nicht viel verändern wollen, auf die 4-3-3 -Systematik hat er sich nun festgelegt. Die Struktur auf dem Platz habe sich so „deutlich verbessert“. Slomkas Plan ist, „in Führung zu gehen, den Ball gut laufen zu lassen und einen Rhythmus zu haben, der es jedem Gegner schwer macht, gegen uns zu gewinnen“. Ein Unentschieden allerdings würde keiner Mannschaft helfen. Der untere Relegationsplatz wäre nur zwei Punkte entfernt. Damit ist klar, dass 96 vor einer richtungsweisenden Entscheidung steht: Entweder die Mannschaft erwischt durch einen Sieg noch den letzten Zug nach oben – oder 96 steckt im Abstiegskampf mit der Gefahr, sich auch noch Richtung dritte Liga schleichen zu müssen.

96-Zeitreise: Das Niedersachsenstadion im Wandel der Zeit

