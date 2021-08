Heimsieg! Dynamo Dresdens U17 besiegt Union Berlin

Dresden. Zweites Spiel, zweiter Sieg - Dynamo Dresdens B-Jugend kann mit dem Start in die neue Saison der U17-Bundesliga Nord/Nordost sehr zufrieden sein. Die Mannschaft von Trainer Oliver Heine kam am Samstagnachmittag im heimischen Ostragehege zu einem knappen 1:0-Erfolg gegen Union Berlin . Insgesamt waren die Berliner in diesem Spiel zwar etwas besser, aber die Punkte behielten die Schwarz-Gelben.

Union spielbestimmend

Die Gäste aus der Wuhlheide bestimmten das Spiel schon in der ersten Halbzeit, spielten ihre körperliche Wucht gegen die Gastgeber aus, deren Spiel ohnehin auf Umschaltmomente ausgelegt ist. So lauerten die Dresdner auf Gelegenheiten, während Berlin mehr Ballbesitz hatte. Doch schon in der 6. Minute hätte Dresden in Führung gehen können, aber Luca Krause vergab vor 92 Zuschauern einen Elfmeter. Hatte er letzte Woche noch einen Strafstoß beim 4:0-Sieg in Halle verwandelt, traf er diesmal nur den Pfosten. Dynamo hatte daneben noch zwei weitere Möglichkeiten, nutzte diese aber auch nicht. So wurde es vor dem Seitenwechsel noch richtig brenzlig, als Union drückte, "doch genau in dieser Phase machen wir das Tor", berichtet Trainer Heine. Ein Steilpass von Owen Warneck landete bei Jonathan Akaegbobi, der marschierte allein los, spielte Unions Keeper Berkin Arslanogullari cool aus und traf ins Netz (40.).