Erst tragischer, dann später Held: Marvin Ische beschert Koldingen den Auftaktsieg

Gästecoach Ermin Vojnikovic empfand die Niederlage vor allem deshalb als ärgerlich, weil seine neu formierte Mannschaft in den letzten 30 Minuten am Drücker gewesen sei, selbst zwei Hochkaräter vergeben und etliche Überzahlsituationen schlecht zu Ende gespielt habe, ehe der späte Tiefschlag kam. „Dass wir uns dann noch so doof auskontern lassen, tut noch mehr weh.“ Alles in allem sei er aber mit dem Auftritt zufrieden.

"Wir wollten sie mit Umschaltaktionen erwischen"

Vom Anpfiff weg dominierten die Platzherren, hatten deutlich mehr Ballbesitz. „Das war von uns aber so gewollt“, relativierte Vojnikovic. „Wir wollten sie mit Umschaltaktionen erwischen.“ Das sei auch drei-, viermal gelungen. „Allerdings haben wir den letzten Pass nicht hinbekommen.“

In der Viertelstunde nach dem Wechsel hätten die Koldinger bei Hochkarätern von Hassan Jaber (2) und Eduart Bunjaku erneut vorlegen können, doch wieder wollte der Bann nicht brechen: „Das waren drei Dinger, die muss man machen“, haderte Jarzombek.

Nach einer Stunde sei sein Team dann müder geworden. „Wir haben im Grunde nur noch verteidigt.“ Zweimal habe Felix Rademacher aufseiten der Arnumer es versäumt, das 1:0 zu erzielen. „Eine davon war eine Tausendprozentige“, räumte der Koldinger Coach ein. „Da hatten wir Glück. Dazu kamen etliche Ecken und Freistöße. die wir aber alle klären konnten.“

Freistoß abgefangen, zum Sieg eingeschoben

Der Siegtreffer gelang den Gastgebern in der 83. Minute: Einen Freistoß der SVA fingen die Koldinger ab – über Jaber kam der Ball zu Ische, der es diesmal besser machte, den Gegenspieler aussteigen ließ und zum 1:0 einschob.

In der Schlussminute gab es noch einmal Aufregung, als der Arnumer Boua Karim Dagnogo von Keeper Raoul Reiche von den Beinen geholt wurde. „Da kann man Elfer pfeifen“, sagte Vojnikovic. „Es war ein gutes Spiel“, resümierte der Gästetrainer, ähnlich wie sein Gegenüber. „Wir hatten vier Neue in der Startelf. Da greift noch nicht jedes Rädchen ineinander.“