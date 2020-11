Heimspiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen die MT Melsungen offiziell abgesagt

Während die Testergebnisse der TSV Hannover-Burgdorf weiter durchweg negativ sind, gab es beim nächsten Recken-Gegner Stuttgart unter der Woche einen positiven Befund. Seit Dienstag befindet sich Torhüter Johannes Bitter in häuslicher Qurantäne. Die Partie beim TVB findet jedoch wie geplant am Samstagabend (20.30 Uhr) statt.

„Schade, ich hatte mich auf die Partie gefreut“, sagt Auswahlspieler Kastening. Dem Rechtsaußen geht es gut. Die Lage in der 1. Liga nennt er „kurios und prekär, nachdem wir sie schon so gut am Laufen hatten“. Die europäischen Wettbewerbe in dieser Form laufen zu lassen, habe offenbar wenig Sinn. „Vielleicht ist es für die Zukunft mit Corona ja auch nicht verkehrt, dass man jetzt so einen Schuss vor den Bug bekommen hat“, sagt Kaste­ning.