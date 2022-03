Heimspiel des HC Elbflorenz gegen Coburg wird verlegt

Dresden. Das für Mittwoch geplante Heimspiel des HC Elbflorenz Dresden gegen den HSC 2000 Coburg ist abgesagt worden. Die Mannschaft aus Coburg hatte bereits am Wochenende positive Fälle in den eigenen Reihen vermeldet und daraufhin ihr Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend beim TV 05/07 Hüttenberg absagen müssen. Da sich die Lage bei den Gegnern des HC Elbflorenz bis zum Montag nicht verbessert hat, wurde das Spiel erneut verschoben.

Anzeige