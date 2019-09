Heimspiel am Donnerstag: Bei SC-DHfK-Gegner Bergischer HC ist die Mannschaft der Star

Leipzig. „In der englischen Woche bleibt gar nicht viel Zeit, um uns mit der Niederlage in Flensburg zu beschäftigen“, sagt SC-DHfK-Coach André Haber. Erst am Sonntag verloren seine Jungs deutlich mit 22:30 beim amtierenden Meister, doch schon jetzt gehen die Blicke auf das Duell mit dem Bergischen HC am Donnerstag ab 19 Uhr in der Arena Leipzig. „Wir haben einfach keine Lösung gegen die Flensburger 5-1-Abwehr gefunden, ab einem Punkt x hatten wir die Niederlage akzeptiert“, erklärt Haber, „aber das kann ein Vorteil fürs nächste Spiel sein, weil wir so nicht lange mit einem knapperen Ausgang hadern müssen.“

So oder so dürfte die Aufgabe gegen den BHC etwas einfacher werden – schon allein, weil die Leipziger seit März in heimischer Halle ungeschlagen sind. Dazu sind die Bergischen, auch wenn sie in der Vorsaison als Aufsteiger eine starke Runde spielten, natürlich kein solches Topteam wie die SG Flensburg-Handewitt. In dieser Spielzeit stehen auch erst zwei Siege zu Buche, allerdings musste das Team von Trainer Sebastian Hinze auch zuletzt gegen die beiden Spitzenmannschaften Hannover-Burgdorf und Kiel ran und kassierte zwei erwartbare Pleiten.