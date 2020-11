Heimspiel in der 2. Runde: Hannover 96 trifft im DFB-Pokal auf Werder Bremen

Der bis dato letzte Auswärtssieg in einem Pflichtspiel gelang Hannover 96 in der 1. Runde des DFB-Pokals. Mitte September gewann das Team von Kenan Kocak verdient mit 3:2 bei den Würzburger Kickers und schaffte den Einzug in die 2. Runde, die am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost wurde.

Anzeige

Losfee Inka Grings, ehemalige deutsche Nationalspielerin, bescherte 96 dieses Mal ein Heimspiel. Kurz vor Weihnachten (22. oder 23. Dezember) treffen die Hannoveraner im Nordduell auf den SV Werder Bremen. Dann wird es auch zum Wiedersehen mit dem ehemaligen 96er Niclas Füllkrug kommen, der im Sommer 2019 von 96 nach Bremen wechselte. Für den Stürmer ist das Wiedersehen mit seiner alten Liebe natürlich etwas ganz Besonderes: "Wow. Ich freue mich riesig auf das Spiel. Ich hoffe, ich werde dann topfit sein, um in meiner Heimatstadt in dem Stadion das Spiel genießen zu können. Wahrscheinlich wird es ohne Zuschauer ausgetragen, was sehr schade ist. Dennoch habe ich dort noch einige Bekannte und Freunde im Verein und deswegen wird das schon ein besonderes Spiel für mich."