"Puh, die sind stark": Recken-Coach Carlos Ortega warnt vorm Bergischen HC

Beim Handball-Erstligisten ist wegen der Corona-Krise vom Rotstift reichlich Gebrauch gemacht worden. Und leichte Siege gibt es eigentlich mehr. „Dafür lassen sich viele Beispiele finden“, sagt Sportchef Sven-Sören Christophersen. So hat der Bergische HC, Gegner der Recken am Donnerstag (19 Uhr, ZAG-Arena), schon in Magdeburg hoch gewonnen. „Puh, die sind stark“, warnt Ortega, wenngleich Gästespielmacher Linus Arnessen verletzt ausfällt. Den Bergischen HC hat sich der Coach auf jeden Fall in roter Schrift notiert.

Der Trend aus der vergangenen Spielzeit hat sich verstärkt, sagt Christophersen. „Es gibt keine Laufkundschaft mehr. Du gewinnst nicht einfach so in Nordhorn oder Ludwigshafen, das kannst du vergessen.“ Die Niederlage von Meister THW Kiel in Wetzlar ist für den Sportchef bezeichnend, und gegen ebendiese Wetzlarer kassierte der Bergische HC bisher seine einzige Niederlage. „Der BHC ist in der oberen Tabellenregion angekommen“, attestiert Christophersen.

Vorsicht vor Ex-Recke Csaba Szücs

Um dahin mit dem dritten Heimerfolg ebenfalls vorzustoßen, schaut Ortega vor allem zurück. Er fordert bei den gefährlichen Gegenstößen ein gutes Rückzugsverhalten und formuliert das so: „Wir müssen auf Szücs aufpassen und ganz schnell zurücklaufen.“ Der ehemalige Hannoveraner Csaba Szücs initiiert die Konter der Männer mit dem Löwen auf der Brust. Eine prima Saison spielt der 33-jährige Slowake im Innenblock bisher. Dass die Gästeabwehr so stabil steht, ist nicht zuletzt sein Verdienst. „Er trifft gute Entscheidungen“, lobt Ortega.

Dass die Verteidigung in Sachen Corona gut steht, darüber besteht bei der TSV kein Zweifel. „Wir sind bestmöglich abgeschirmt“, betont Christophersen. Bisher gibt es in der 1. Liga keinen Fall. „Natürlich wird das mal passieren. Aber wir machen weiter, Tag für Tag. Wir können ja nur das kon­trol­lie­ren, was in unseren Händen liegt“, sagt Ortega. Und fügt dann schnell hinzu: „Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen können – und das sogar vor Zuschauern.“

"Die Zuschauer fühlen sich sicher"

2000 Fans sind maximal erlaubt in der ZAG-Arena, die Erfahrungen der ersten beiden Partien mit den Corona-Hygieneregeln sind vielversprechend. „Die Belüftung ist sehr gut, das mit den Abständen klappt, die Zuschauer fühlen sich sicher“, sagt Christophersen zufrieden und fügt hinzu: „Was ich von den Leuten höre, ist, dass sie unter den gegebenen Umständen ein tolles Handball-Erlebnis haben.“ Für Anhänger der Gäste gilt das allerdings nicht, sie sind in Hannover nicht zugelassen.

1560 Karten sind für das Spiel gegen den Bergischen HC verkauft, 2000 Besucher sind zugelassen. Tickets gibt es nur online. Freie Plätze sind hauptsächlich noch in den oberen Rängen zu bekommen.