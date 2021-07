Wichtiger Heimspieltag: Welche Richtung schlagen die TKH-Faustballer ein?

Am Samstag entscheidet sich, ob der TKH oben mitspielt oder doch gegen den Abstieg kämpfen wird. Um 14 Uhr geht es los gegen den favorisierten TSV Hagen 1860, später folgen die vermeintlich leichteren Gegner Leichlinger TV und VfL Kellinghusen.

„Das könnte brutal anstrengend werden“, sagt Kapitän Aaron Dumke. Wegen der Pandemie ist die Sommerrunde der Faustball-Bundesligen komprimiert worden. Die Männer des TK Hannover haben an ihrem Heimspieltag daher drei Partien vor der Brust mit dem roten Ring.

Großes Jubiläum nach langer Pause: Der Möbel-Hesse-Cup startet in die 20. Auflage

"Eine große Ehre": Die Kanupolo-Elite spielt am Wochenende in Goltern

"Das wäre schon heftig"

Weil der TKH in dieser Saison nur sechs Mann aufbieten kann, hilft Ex-Nationalspieler Ole Hermanns aus. Er könnte Hauptangreifer Christos Michalakis entlasten. „Im schlimmsten Fall spielen wir 15 Sätze, das wäre schon heftig. In einer normalen Saison sind es maximal neun“, so Dumke.

TKH-Frauen zu Gast in Leverkusen

Landen die TKH-Frauen auswärts einen Doppelschlag, wären sie so gut wie aller Sorgen ledig. Am Sonntag beginnt der Spieltag um 11 Uhr in Leverkusen, Gegner sind Gastgeber Bayer 04 sowie Neuling SV Düdenbüttel. „Wir wollen beide Spiele gewinnen“, sagt Nationalspielerin Charlotte Salzmann.

Gut für den TKH: Cindy Ristel ist nach einer Migräne-Attacke am ersten Spieltag wieder fit. Auch der Frauen-Kader ist klein, normalerweise besteht das Team nur aus sieben Spielerinnen. Die frühere Weltmeisterin Ristel ist für den Angriff zuständig. Am Abend wollen die Frauen nicht nur die Erfolge feiern: Annika Kohrs begeht ihren 26. Geburtstag.