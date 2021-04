Heimvorteil, Elfmeter-Flut und Co. - wie Corona die Bundesliga-Statistiken verändert

Vor allem eine Bundesliga-Statistik wurde in der Corona-Pandemie drastisch beeinflusst: die Zahl der Zuschauer. Gab es vor Beginn der Krise noch nie ein Geisterspiel in Deutschlands höchster Spielklasse, sind diese in der Saison 2020/21 seit Monaten schon Standard. Doch es gibt noch andere Auffälligkeiten. Der SPORTBUZZER hat hingeschaut: Wie hat Corona die Bundesliga sonst verändert?

Dieser Frage ging das Institut für Spielanalyse in Potsdam mit Blick auf Tore, Heimsiege, Chancen und weitere statistische Details nach. Untersucht wurden drei Zeiträume: Der "normale" Teil der Saison 2019/2020, die Spieltage 1 bis 25 bis zur Corona-Pause. Zudem der zweite Saisonteil mit den Spieltagen 26 und 34. Und schließlich die bisher laufende Spielzeit 2020/21.