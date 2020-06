Niedersachsens mächtiger Sportfunktionär Bartling erwartet endlich Corona-Hilfen der Politik 

Herr Bartling, die Corona-Bremse wird zwar auch für den Sport mehr und mehr gelockert. Die Sorgen der Vereine aber bleiben. Wie bewerten Sie als Chef des größten Sportverbandes Niedersachsens die momentane Lage? Im Moment haben wir noch nicht mit Austritten zu kämpfen, die Lage bei den Mitgliedern erweist sich als stabil. Allerdings müssen wir befürchten: Je länger die Einschränkungen dauern, desto eher kommt es zu Austritten, wenn die Leute nicht mehr das Leistungsangebot haben, das ihnen der Verein bisher geboten hat. Und, das ist die entsprechende spätere Wirkung: Wir haben kaum Eintritte. Die Mitgliederentwicklung bereitet uns im Blick auf die Fernwirkung tatsächlich Sorgen. Klingt nach Einzelschicksal der Vereine. Was können Sie als Dachorganisation gegen den Mitgliederschwund leisten? Wir unterstützen die Vereine darin, ihre eigene Bedeutung nicht nur zu kennen, sondern auch zu transportieren. Hier sind wir der Hoffnung, dass dabei auch die Landesregierung mit auf den Zug springt. Bislang ist für den Sport in Niedersachsen nicht sonderlich viel passiert – trotz der politischen Lippenbekenntnisse. Es ist sehr bedauerlich, dass von der Landesregierung bisher dazu gar nichts kam. Wir hatten gehofft, dass unser offener Brief an die Landespolitik zur Nachdenklichkeit und zu konkreten Maßnahmen führen würde. Nachdenklichkeit ist vorhanden, verbale Bereitschaft zur Unterstützung auch, konkret aber ist nichts. Wir werden darauf drängen, dass etwas passiert. Die Vereine warten darauf, dass sie auch eine Perspektive haben, die ihnen aus der Not hilft.

Zeichnen sich denn dramatische Einbußen ab? Momentan ist es noch nicht fühlbar. Die Folgen aber werden später kommen. Bei den kleineren Vereinen herrscht nicht das ganz große Problem. Finanzielle Probleme sind aber schon jetzt erkennbar bei Vereinen, die etwa ein Fitnessstudio betreiben und damit Kosten und Kredite zu bedienen haben. Ihr größter Kostenträger und gleichermaßen Zugewinn ist die Turnshow „Feuerwerk der Turnkunst“. Noch ist es nicht abgesagt für Ende Dezember. Halten Sie eine Turnserie in ausverkauften Hallen aktuell tatsächlich für denkbar? Wenn die Infektionszahlen sich weiter so positiv entwickeln, halten wir eine Durchführung unter Berücksichtigung spezieller Hygienemaßnahmen durchaus für denkbar. Dennoch haben wir das Risiko einer Verlegung natürlich im Auge und unterschiedliche Szenarien entwickelt. Zum Glück können wir alles sehr zeitnah zu Beginn der Tournee entscheiden. Die coronabedingten Einnahmeverluste werden in jedem Fall zwischen 500 000 Euro und 1,5 Millionen liegen, je nach Szenario. Wir hoffen sehr, dass ein Teil davon über das gerade von der Bundesregierung verabschiedete Konjunkturprogramm für Kulturschaffende ausgeglichen werden kann. Schließlich hängen am „Feuerwerk der Turnkunst“ auch etliche Arbeitsplätze, die es natürlich zu erhalten gilt. Neben den Shows geht es auch um Wettkämpfe. Turnen verschwindet aus dem öffentlichen Fokus. Das gilt ja nicht nur für unser „Feuerwerk“, sondern ebenso für das Turnfest und die Turngala, die wir für die Olympischen Spiele vorbereitet haben. Aktuell können wir ebenso keine Wettbewerbe durchführen. Für die Vereine ist das ein echtes Drama. Droht auch für Sie als Verband also eine Corona-Schieflage? Wir sind auf unsere Vereine angewiesen und dass sie ihre Arbeit machen können. Zum Glück haben wir keinen derartigen Kostenapparat und keine Struktur wie die Fußball-Bundesliga. Wir müssen eine Grundlage schaffen, dass junge Leute Freude am Turnen bekommen und auch behalten. Wenn das wegfällt, dann geht auch in der Spitze viel verloren. Spaß vermitteln und ausbilden geht aktuell auch nur bedingt. Bei uns liegt der Bildungsbereich weitestgehend brach. Unsere Lehrer sind dabei, tragfähige Konzepte für die Zukunft aufzubauen. Nur die müssen auch bezahlt werden, ohne dass man Einnahmen hat. Hier hat uns die Landesregierung die Freiheit gelassen, die zugesagten Mittel verwalten zu können.

Das „Feuerwerk der Turnkunst“ begeistert tausende Fans. Aktuell ist es unklar, ob und wie es stattfinden kann. © Florian Petrow

