Das sagen Heiner Brand und Christopher Nordmeyer zur Auszeichnung von Timo Kastening

Heiner Brand (Handball-Legende und erster Wahlsieger 1978): "Die Wahl findet ja immer nach einem Großereignis statt. In diesem Jahr war das die EM – und da war Timo in aller Munde. Er war eine der freudigsten Erscheinungen bei der EM. Er hat es verdient, und es ist für mich keine große Überraschung, dass er diese Wahl gewonnen hat. Timo ist ja noch nicht so lange so weit oben und hat sicher noch Steigerungspotenzial."