Heinz Mörschel vor Startelf-Debüt bei Dynamo Dresden

Dresden. Schon beim Spiel in Mannheim (0:1) hatten ihn einige Dynamo-Sympathisanten in der ersten Elf erwartet, doch das Risiko war Cheftrainer Markus Kauczinski und seinen Assistenten letztlich noch zu groß. Schließlich ist der 23-Jährige erst seit einer reichlichen Woche in Dresden und konnte sich noch nicht richtig mit den neuen Kameraden einspielen. Doch da Marvin Stefaniak in der Schaltzentrale beim Spiel im Waldhof erneut die Erwartungen nicht erfüllen konnte, scheint das Trainerteam der Schwarz-Gelben offenbar nicht mehr abgeneigt, den als Ersatz für den am Sprunggelenk operierten Patrick Weihrauch verpflichteten Mörschel jetzt gegen die Bayern-Reserve von Beginn an zu bringen.

Am Freitagabend um 19 Uhr könnte es nun soweit sein, dass der gern als hängende Spitze agierende Mörschel sein Debüt in der Dresdner Startelf gibt. Zweimal hat ihn Dynamo schon kurz eingewechselt: erst für eine Schnupperminute beim 4:3 gegen Kaiserslautern, dann für zwölf Minuten bei der Abwehrschlacht in Mannheim. “Er steht voll im Saft”, hatte Kauczinski schon letzte Woche betont, wohl wissend, dass der Ex-Uerdinger in dieser Saison schon 16 Spiele für den KFC gemacht hat, in denen er vier Tore schoss und eines vorbereitete.

Dass Mörschel offenbar nun auch bei Dynamo Stammkraft werden soll, das beobachteten die “Kiebitze” am Donnerstagvormittag beim Training in der Walter-Fritzsch-Akademie. Dort durfte der in der Dominikanischen Republik geborene und in Frankfurt am Main aufgewachsene Kicker in den Spielformen jeweils beim Team mit den grünen Leibchen mitspielen. Marvin Stefaniak musste hingegen mit der B-Elf vorlieb nehmen. Der Leihspieler vom VfL Wolfsburg konnte die hohen Erwartungen an ihn in den letzten Spielen leider nicht ansatzweise erfüllen. Dynamo enttäuschte besonders im Carl-Benz-Stadion in der Offensive, verlor in Mannheim nicht unverdient, wenngleich das ganz sicher nicht nur an Stefaniak lag.