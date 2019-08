"Heiratsantrag war aufregender als erstes Profi-Spiel": 96-Stürmer Cedric Teuchert im SPORTBUZZER-Interview Teil II

„Ich denke, dass ich mich im Zentrum am wohlsten fühle. Da bekomme ich die meisten Bälle und kann um den Stürmer drumherumspielen. Da sehe ich schon meine Stärken. Am Ende ist mir aber egal, wo ich spiele, Hauptsache ich stehe auf dem Platz. Ich denke, dass ich mit meinen Fähigkeiten der Mannschaft helfen kann.“

„Ohne Konkurrenz ist das doch alles langweilig. Jeder will spielen, jeder haut sich rein. Ich hoffe, dass alle auch wirklich die ganze Saison fit bleiben. Ich habe Bock auf den Konkurrenzkampf. Wer am Ende spielt, ist erstmal egal. Hauptsache wir gewinnen, können genug Punkte vorweisen und zusammen feiern.“

„Ein Derbysieg ist immer geil. Egal ob das auf Schalke oder in Nürnberg war. Hier kann’s ja diese Saison keins geben. Als ich mit Nürnberg in Fürth gespielt habe, haben wir 3:1 gewonnen, ich habe ein Tor gemacht und eine Vorlage gegeben. Das sind nicht die schlechtesten Erinnerungen. Mein Herz ist immer noch ein bisschen in Nürnberg, deswegen ist jedes Fürth-Spiel ein Highlight für mich, in dem ich treffen will.“

Sie haben lange in Nürnberg gespielt und damit auch Derbys gegen Fürth. Ist die Partie am Sonnabend etwas Besonderes?

"Es macht mich extrem stolz, was meine Frau beruflich macht"

Ihre Frau Lisa arbeitet als Pflegerin auf einer Intensivstation im Krankenhaus. Erden Gespräche mit ihr einen Fußballprofi, die ja eher als privilegiert gelten, wenn man von anderen Schicksalen erfährt?

„Es macht mich extrem stolz, was meine Frau beruflich macht, was sie leistet in der Schichtarbeit. Man muss immer hellwach sein. Sie erzählt mir natürlich jeden Tag, was für Fälle reinkommen. Manchmal muss ich da schon schlucken. Für sie ist es im Job aber ganz normal. Wie für uns Fußballer, wenn wir vor 50.000 Zuschauern spielen. Ich bewundere an ihr, mit welcher Leidenschaft sie das macht.“