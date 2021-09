Heisere Stimmen: Über 32.000 Fans von RB Leipzig pushen die Mannschaft

Leipzig. Bayern-Duelle sind bekanntlich nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld heiß. Mit der Rückkehr von 34.000 Fans von RB Leipzig ins Oval war die Atmosphäre am Samstag besonders heiß: Gegen den Rekordmeister Bayern München brannte die Hütte trotz des ernüchternden 1:4 .

Das Warten hatte ein Ende. Die RB-Anhänger hatten Bock auf Fußball. Das Fan-Erlebnis schien noch vor dem Anstoß unwirklich. Dann, zur Hymne „Stolz des Ostens“ wurde die Red Bull Arena in ein rot-weißes Meer aus Fahnen und Schals getaucht. Der zwölfte Mann war zurück.

RB Leipzig fnden einfach nicht in die Erfolgsspur: Auch gegen den FC Bayern München fand die Marsch-Elf nur selten zu ihrem Spiel und verlor klar und verdient mit 1:4. ©

Und das mit voller Kapelle und dröhnendem Support für die Roten Bullen. Der Capo wandte sich mit klarer Vorgabe an die Fans, den Ex-Coach Julian Nagelsmann nicht auszupfeifen, sondern die eigene Mannschaft lautstark zu unterstützen. Nach fünf Minuten erwachte die rot-weiße Fanszene gänzlich. Derlei Stimmung gab es zuletzt im März 2020 auf die Ohren. Vor vollem Haus besiegte RB Leipzig damals in der Champions League Tottenham Hotspur 3:0. Die Atmosphäre hatte auch am Sonnabend Weltklasseniveau.