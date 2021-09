Heiße Phase: Frauen vom Dresdner SC bestreiten Vorbereitungs-Turnier in Polen

Dresden. Die DSC-Volleyballerinnen starten jetzt in die heiße Phase der Vorbereitung. Schon Ende Juli bat Trainer Alexander Waibl die ersten vier Spielerinnen zum Training, alle anderen befanden sich noch im Einsatz mit ihren Nationalmannschaften. Deshalb helfen seit Anfang August die drei VCO-Talente Laura Berger, Lena Linke und Julia Wesser beim deutschen Meister aus. Bevor demnächst weitere Spielerinnen des Kaders anreisen, bestreiten die Elbestädterinnen dieses Wochenende das erste Vorbereitungsturnier beim polnischen Erstligisten IŁ Capital Legionovia Legionowo in der Nähe von Warschau. Dort treffen die mit acht Spielerinnen antretenden Waibl-Schützlinge gleich auf den türkischen Top-Klub Eczacibasi Istanbul, auf zwei weitere polnische Teams und auf den Liga-Konkurrenten SC Potsdam.

Schnell wieder eingelebt

Bereits am Donnerstag reisten die DSC-Damen in die polnische Hauptstadt. Auf die Reise freute sich besonders Rückkehrerin Kristina Kicka, die ihren Lebensmittelpunkt inzwischen in Warschau hat. Dort leben ihr Mann Sebastian und die erst 15 Monate alte Tochter Kamila, um deren Betreuung sich zudem auch die Mama von Kristina Kicka kümmert. „Das ist natürlich für mich nicht einfach. Wir telefonieren jeden Tag mehrfach per Video. Derzeit sind wir noch auf der Suche nach einer Tagesmutter“, berichtet die gebürtige Weißrussin, die sich in diesem Sommer bewusst gegen einen Einsatz für ihre Nationalmannschaft entschieden hatte.