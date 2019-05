Heißer Empfang für Union Berlin: Tausende Fans bei Bus-Einfahrt am Stadion

So einen Fan-Empfang kennt man sonst nur aus Südeuropa oder Südamerika: Der 1. FC Union Berlin will sich den Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga erfüllen. Die Köpenicker besitzen im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart am Montag (20.30 Uhr - hier im Liveticker) eine gute Ausgangslage - und die Unterstützung der Anhänger. Bei der Einfahrt des Union-Mannschaftsbusses am Stadion sorgten tausende Fans für einen Gänsehaut-Empfang.