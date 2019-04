Heißes Sachsen-Derby: Dynamo Dresden bricht den Bann und feiert in Aue den ersten Sieg 2019 

Aue. Die Englische Woche hat für Dynamo Dresden am Montagabend bei der 101. Auflage des Sachsenderbys in Aue mit dem erhofften Befreiungsschlag begonnen. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel gewann vor 14 500 Fans im Erzgebirgsstadion mit 3:1 (0:1). Dabei gelang es der SGD, einen 0:1-Rückstand aufzuholen und endlich den ersten Sieg anno 2019 einzufahren.

Während es Aues Coach Daniel Meyer bei drei Änderungen in der Startelf beließ, Rizzuto, Fandrich und Zulechner für Strauß, Käuper und Iyoha brachte, überraschte Fiel gleich mit sieben Änderungen gegenüber dem 1:1 gegen Magdeburg. Nur Torwart Markus Schubert, Verteidiger Jannik Müller und die Flügelspieler Linus Wahlqvist und Baris Atik standen erneut Anfangsformation. Neben Lucas Röser, dem erfolgreichen Joker vom Remis gegen den FCM sollte vorn Erich Berko seinen robusten Körper in die Zweikämpfe schmeißen. „Wenn du in Aue den Kampf nicht annimmst, dann bekommst du Probleme“, hatte Fiel vorab bekannt.