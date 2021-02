Heizung auf Hochtouren: RB Leipzigs schmilzt den Schnee einfach weg

Leipzig. RB Leipzigs preisgekröntes Grün ganz weiß: Die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage haben auch um die Red-Bull-Arena keinen Bogen gemacht. Die dicke pulvrige Decke, die zur Zeit die gesamte Messestadt bedeckt, hat auch den Rasen im „Wohnzimmer“ der Roten Bullen komplett unter sich begraben. Dabei müssen die Bundesliga -Profis in dieser Woche bereits am Freitag gegen den FC Augsburg ran. Von allein schmelzen wird die weiße Pracht nicht. Für die komplette Woche sind Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt angesagt, nachts und tags.

Grund zur Sorge ist das für die Greenkeeper aber noch lange nicht. Denn die Red-Bull-Arena kann sich selbst ganz prima warm halten. Die Rasenheizung, die derzeit auf Hochtouren läuft, soll beim Abtauen des eisigen Schnees helfen. Je nach Ergebnis werde man am Dienstag den Rest des Schnees klassisch runterschieben, teilte der Club am Montag auf SPORTBUZZER-Nachfrage mit. Auch der vorausgesagte Dauerfrost sollte für die Partie gegen den FCA so kein Problem darstellen, hieß es vom Verein. Auf den Einsatz der Speziallampen, die sonst den Nachthimmel über dem Stadion regelmäßig in gelbliches Licht tauchen und dem Grün beim Wachsen helfen sollen, werde dagegen erst einmal verzichtet.