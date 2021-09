„Hektischer, ungeordneter Fußball“ – RB Leipzigs Fans zunehmend unzufrieden mit Marsch und Mintzlaff

Die Roten Bullen waren am Sonntag im aktuellen Bundesligaspiel in Köln zum vierten Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Prompt mehren sich die kritischen Stimmen in den sozialen Medien und den Fanforen hinsichtlich ihres Trainers Marsch. Es gibt Zweifel, ob Jesse Marsch die Spieler von seinen Ideen überzeugen kann.