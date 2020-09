Aller guten Dinge sind drei: Elfmeterkiller Hozan Partawie ist Euer Held der Woche!

"Wegen so etwas hast du so lange darauf gewartet, endlich wieder richtig um Punkte spielen zu dürfen", sagt Partawie, den die SPORT BUZZER-User mit 29,4 Prozent der Stimmen zum ersten Helden der Woche der noch jungen Saison gewählt haben. Ein Wechselbad der Gefühle, anerkennende Gratulationen vom Gegner noch auf dem Platz aller Spannungen zum Trotz - in diesem Spiel der Kreisliga 3 war vieles dabei, was den Fußball ausmacht.

Den einen oder anderen Elfmeter hat Hozan Partawie in seiner Fußballkarriere schon parieren können, keine Frage. Aber dieses Kunststück war auch für den 35-Jährigen ein absolutes Novum: Im Spiel beim SV Türkay Spor Garbsen (1:1) hielt der Schlussmann der SG Letter 05 seiner Mannschaft mit drei gehaltenen Strafstößen binnen drei Minuten den Punkt fest.

Die große Stunde von 1,79-Meter-Elfmetertöter Partawie schlug nach fast einer Stunde. In einer intensiven Partie stand es 1:1, bereits nach zwei Zeigerumdrehungen hatte Schiedsrichter Uwe Vogt erstmals die gelben Karte gezückt; es sollten elf weitere Verwarnungen sowie einmal Gelb-Rot folgen. Nun zeigte der Unparteiische in der 55. Minute nach einem langen Ball und einem beidseitig hart geführten Zweikampf in Letters Strafraum zum zweiten Mal auf den Punkt. Elfmeter für Garbsen und Platzverweis für Letter.

Anderer Schütze, selbe Ecke

Partawie wartete eine Weile ab, wer endlich für Türkay Spor die Verantwortung übernehmen würde, nahm dann Blickkontakt mit dem Schützen auf und einen Schluck aus der Pulle, sprang dann von ihm aus gesehen nach links unten - und hielt den von Onur Anar doch recht schwach geschossenen Ball sogar fest. Der Schiedsrichter-Assistent hob jedoch die Fahne, das Urteil: zu früh von der Linie nach vorn bewegt, Wiederholung.

Anderer Schütze, selbe Ecke: Auch den Versuch von Diyar Ismail konnte Letters Schlussmann parieren, diesmal nach vorn. Den Nachschuss wehrte er zwar ebenfalls ab, doch dann war der in der Jugend bei Marathon und Arminia ausgebildete Partawie machtlos. Er konnte dem Ball nur noch hinterherschauen und dabei zusehen, wie Dennis Herrmann ihn irgendwie mit Kopf und Hand über den Querbalken lenkte. Ein Pfiff, es folgte Elfmeter Nummer drei.

Nun war erneut Anar an der Reihe, der es dieses Mal mit einem wuchtigen Schuss in die andere Ecke versuchte. Hart, aber nicht platziert genug für Partawie: "Ich bin lange stehen geblieben, das war letztlich wohl einfach Instinkt", sagt er. In Moment des dritten gehaltenen Elfmeters gab es für ihn nur einen Gedanken: "Schiri, drei, das war's jetzt aber", habe er Vogt zugerufen.

"Im ganzen Verein passt es einfach"

In Sachen Elfmeter sollte es das wirklich gewesen sein, ein paar Bälle aus dem Spiel heraus musste sich Partawie, der als Store-Manager bei einem dänischen Möbelunternehmen tätig ist, aber schon noch schnappen, ehe "eine geile Mannschaftsleistung" am Ende mit einem Punkt belohnt wurde.

Apropos Mannschaft: In der Truppe der SG 05 um Coach Lars Wolf und Co-Trainer Peter Kruppa, für die er seit der vergangenen Saison spielt, fühlt sich der 35-Jährige pudelwohl. Wie einst bei Eintracht Hiddestorf unter Heiko Schöndube, "der für mich wie ein zweiter Vater ist". So habe trotz attraktiver Angebote im Sommer kein Spieler den Klub verlassen, und deshalb würde Partawie hier auch gern seine Karriere beenden: "Geiles Stadion, wir haben fünf Plätze, im ganzen Verein passt es einfach."