Weil Jan-Henrik Matthes euer Held der Woche ist, braucht der FC Burgwedel einen neuen Strafenkatalog

Mit einer Gastspielerlaubnis seines Hamburger Vereins, dem SV Uhlenhorst-Adler, ausgestattet, spielt Matthes seit Januar für seinen Heimatverein FC Burgwedel, bei der er mit sechs Jahren unter Alf Miener angefangen hatte. In der Rückrunde der vergangenen Saison absolvierte der 28-Jährige sieben Spiele. In der Relegation, in der die Burgwedeler den Aufstieg in die Kreisliga 1 dingfest machten, weilte er allerdings aus beruflichen Gründen auf Bali. "Er hebt die Qualität im Team an" FC-Trainer Alexander Franke kann nicht fest mit dem Unternehmensberater planen, dafür ist Matthes beruflich einfach zu stark eingespannt. "Für ihn ist es immer recht aufwendig, nach Hannover zu kommen", sagt Franke. Aber wenn er da ist, spielt er auch, "und hebt die Qualität im Team an, das ist glaube ich logisch", sagt sein Trainer.

Beim TSV Havelse, SV Ramlingen/Ehlershausen, Göttingen 05 und vor allem bei seinem Herzensverein Heeßeler SV sammelte Matthes in seiner Laufbahn zahlreiche Erfahrungen in der Landes-, Ober- und der Regionalliga. Parallel spielt er für den SV Großburgwedel in der Verbandsliga Tennis. Seine Leidenschaft gehört allerdings dem Fußball. "Er ist absolut anerkannt in der Mannschaft" "Tennis ist besser zu verbinden mit dem Beruf", sagt Matthes. "Aber wenn ich zu Hause bin, dann will ich auch Fußball spielen, darauf freue ich mich dann auch." Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass dies für seine Mitspieler in Ordnung ist, denn trainieren kann der 28-Jährige in Burgwedel nicht. "Er ist als Leistungsträger absolut anerkannt in der Mannschaft", sagt Franke. Zumal er sich absolut in den Dienst der Mannschaft stelle.

In der laufenden Saison ist der offensive Mittelfeldspieler bislang nur in zwei Spielen zum Einsatz gekommen. Beim 3:0-Heimsieg am 8. September gegen den FC Stern Misburg besorgte Matthes die 2:0-Führung, am vergangenen Sonntag zeichnete er sich beim 6:2-Heimerfolg über den SV Uetze 08 nicht zuletzt wegen seiner drei Torerfolge aus. Und mit dem zweiten Dreier in Folge konnten sich die Burgwedeler im Tabellenkeller ein wenig Luft verschaffen. "Das zweite Tor war ganz schön" "Die Uetzer haben relativ hoch verteidigt", sagt Matthes. "Wir hatten in der Offensive viel Platz." Und den wussten die Burgwedeler zu nutzen. Matthes traf zum 1:0, 2:2 und 4:2, zweimal nach Vorlage von Steffen Döscher. "Beim ersten musste ich nur meinen Fuß hinhalten. Das zweite war ganz schön, ein Schuss aus 20 Metern aus der Drehung ins lange Eck und beim dritten lasse ich noch einen Gegenspieler stehen und schließe ab", sagt der 28-Jährige. Er könne in Burgwedel auf der Zehn frei nach Schnauze spielen, nicht zuletzt, weil seine Teamkollegen "wahnsinnig viel für mich arbeiten".

"Also werden es wahrscheinlich fünf Kisten" Dass Matthes nun mit 30,7 Prozent der Stimmen zum Helden der Woche bestimmt worden ist, kommt den Aushilfszehner teuer zu stehen. Die Diskussion war hitzig, der Burgwedeler Strafenkatalog sah Strafen für Platzverweise und Bilder in der Zeitung vor - aber Held der Woche? Erst nach einer hitzigen Diskussion im Whatsapp-Chat des Teams, in dem unter anderem 50 Liter Bier gefordert worden waren, entschied der Mannschaftsrat folgendes: drei bis fünf Kisten Bier. Zum FC-Mannschaftsrat gehören neben Kapitän Michael Wurszt, Philipp Wohltorf, Tim Beutinger und Hendrik Seehausen auch der beste Freund von Matthes, Niklas "Messi" Fastabend. "Also werden es wahrscheinlich fünf Kisten", sagt Matthes. Einzulösen also entweder am 31. Oktober im Heimspiel gegen den Polizei SV Hannover oder am 10. November im Derby beim TSV Wettmar. Zu diesen beiden Spielen hat sich Matthes nämlich wieder angekündigt.

Das sind die Helden der Woche aus der Region Hannover in der Saison 2019/20 Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga 2 erlebte Marius Fennel mit der SG Blaues Wunder ein Wechselbad der Gefühl. Erst lief gegen Iraklis Hellas fast nichts zusammen, dann wendete der 29-Jährige mit zwei Treffern das Blatt. Doch in der Nachspielzeit gab es noch den Ausgleich. Die beiden Tore - per Direktabnahme aus 20 Metern und nervenstark vom Punkt - und 40,6 Prozent der Stimmen machten ihn zum ersten Held der Woche der Spielzeit 2019/20. ©

