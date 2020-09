Jetzt abstimmen: Wer ist Euer Held der Woche in der Region Hannover?

Zum Saisonauftakt in der Bezirksliga 2 erlebte Marius Fennel mit der SG Blaues Wunder ein Wechselbad der Gefühl. Erst lief gegen Iraklis Hellas fast nichts zusammen, dann wendete der 29-Jährige mit zwei Treffern das Blatt. Doch in der Nachspielzeit gab es noch den Ausgleich. Die beiden Tore - per Direktabnahme aus 20 Metern und nervenstark vom Punkt - und 40,6 Prozent der Stimmen machten ihn zum ersten Held der Woche der Spielzeit 2019/20. ©

Die Kandidaten:

Für das vergangene Wochenende stehen diese Kandidaten zur Auswahl:

Torben Wagner (TSV Goltern): Mit einem schlanken 9:1 ist der TSV Goltern gleich mal an die Tabellenspitze der Kreisliga 3 gestürmt. Besonders wenig Mitleid mit Gastgeber TuS Garbsen II hatte Torben Wagner, dem im ersten Abschnitt ein Dreierpack gelang. Dabei ist er eigentlich eher als Spielmacher und Vorbereiter bekannt...

Fatih Karadag (SV Ahlem): Dass die SV Ahlem mit einer Niederlage in die Saison gestartet ist, lag definitiv nicht an ihrem Torhüter. Fatih Karadag sorgte mit etlichen Glanzparaden dafür, dass der 3:1-Sieg von Gegner VSV Benthe nicht zu hoch ausfiel. Das i-Tüpfelchen auf die starke Leistung der Nummer 1 war ein parierter Elfmeter.

Benjamin Meyer (VSV Benthe): Einer, der Karadag, Ahlems "Krake" zwischen den Pfosten, überwinden konnte, war Benjamin Meyer. Als Spartenleiter sorgt der dafür, dass es auch abseits des Platzes beim VSV Benthe in geordneten Bahnen abläuft. In Ahlem machte er mit seinem Treffer in bester Krupnikovic-Manier aus 30 Metern in den Winkle zum 3:1 den Deckel drauf.

Mohammad Charour (SC Hemmingen-Westerfeld): Eigentlich hatte ihn sein Trainer gar nicht für eine Einwechslung vorgesehen. Wie gut, dass Hemmingens Co-Trainer Tobias Brinkmann sich für Mohammad Charour einsetzte. So kam er in 70. Minute, dribbelte los und bereitete in der Nachspielzeit des Landesliga-Derbys gegen Pattensen spektakulär den das Tor des Tages vor.

Hozan Partawie (SG Letter 05): Das kommt nicht alle Tage vor: Gleich zweimal wurde ein Elfmeter von Türkay Spor Garbsen gegen Letter wiederholt - und in keinem der drei Male landete der Ball im Netz der Gäste. Schuld daran war 05-Torhüter Hozan Partawie, der seiner dezimierten Mannschaft im Anschluss auch noch eine gute halbe Stunde lang das 1:1 festhielt.