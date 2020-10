Zweiter Dreierpack am Stück: Hüpedes Torjäger Deik Wehner ist Euer Held der Woche!

Keine Frage, die noch junge Saison in der 1. Kreisklasse 5 hätte für den Stürmer der Sp.Vg. Hüpede/Oerie schlechter beginnen können. "Auf jeden Fall. Ich glaube, bisher können wir und kann auch ich persönlich sehr zufrieden sein", sagt der 25-Jährige, der für seinen zweiten Dreierpack am Stück mit 28,8 Prozent der Stimmen der SPORT BUZZER-User zum neuen Helden der Woche gewählt worden ist.

Doppelpack gegen Gestorf (5:0), beide Tore beim 2:0 in Völksen, ein lupenreiner Hattrick im Derby gegen Schulenburg (5:0) und jüngst ein weiterer Dreifachschlag beim 7:1 in Anderten - lediglich beim 3:4 zum Auftakt gegen Laatzen ist Deik Wehner leer ausgegangen.

Schnell ist er, beim Dribbling sei indes noch Luft nach oben. Es hätten zuletzt auch in Anderten ("Das war im Großen und Ganzen Standardkost") noch mehr Tore als die drei sein können, "aber wenn ich die Chancen alle genutzt hätte, würde ich nicht in der 1. Kreisklasse spielen".

Aktuell scheint die Mannschaft von Willi Bergmann so richtig ins Rollen gekommen zu sein. Der Torjäger trägt seinen Teil dazu bei, profitiert andererseits aber auch. "Es ist einfach grandios, die Bälle so zu bekommen, wie sie kommen", lobt Wehner, der sich gern nach außen fallen lässt, um von dort mit Tempo aufs gegnerische Tor zuzustürmen.

Streng genommen, macht Wehner aber nur dort weiter, wo er in der vergangenen Serie nach seinem Wechsel vom TSV Pattensen II zur Spielvereinigung aufgehört hatte. Sechs Tore in fünf Partien standen für den Offensivmann in der 2. Kreisklasse 3 zu Buche, ehe ihn ein Mittelfußbruch jäh stoppte.

Bei Wehner stehen ein paar Stationen weniger in der Vita. Das Einmaleins des Fußballs lernte er in Hüpede, zur C-Jugend ging es nach Pattensen - und im Sommer 2019 wieder zurück nach Hüpede. Der Zeitpunkt für die Rückkehr schien günstig: Bergmann übernahm das Traineramt, "das Bier sollte fortan nicht mehr ganz an erster Stelle stehen. Ich kenne Willi und viele der Jungs schon lange, da war klar, dass es passen würde. Und was mir in Pattensen gefehlt hat, war Spielpraxis", blickt Wehner zurück.

Wer weiß, vielleicht ist der 25-Jährige in der nächsten Saison sportlich wieder in der Kreisliga zu Hause. "Das wäre für mich ein Traum. Aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen, in Sachen Konstanz gibt es bei uns noch Steigerungspotenzial", mahnt Wehner. Das Mannschaftsgefüge tauge aber definitiv bereits für höhere Aufgaben.