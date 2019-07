Können sie ihn und die Recken rocken? Das sind unsere 16 Helden der Region!

Lange hat der SPORTBUZZER die vielen Bewerbungen mutiger Handballer aus ganz Niedersachsen gesichtet, sie kamen per Mail oder via Instagram, als Video, Text oder Powerpoint-Präsentation. Vielen Dank dafür an alle! Jetzt steht fest, wer es am Freitag, 19. Juli, mit den Bundesliga-Stars der TSV Hannover-Burgdorf aufnehmen wird. Es werden zwei Torhüter und 14 Feldspieler sein. Spaß beiseite, Auflösung folgt gleich.

Mit reichlich Vorfreude

Trainiert wird die Mannschaft von Ex-Recken-Coach Christopher Nordmeyer, das steht schon seit geraumer Zeit fest. Wer käme für diese Aufgabe auch eher infrage? Und der 51-Jährige geht mit reichlich Vorfreude an die Sache heran: "Wir müssen aus unserer Passion die Stärke schöpfen, die uns die Natur nicht gegeben hat. So werden wir die Recken rocken", formuliert er die Herangehensweise mit einem Augenzwinkern.

Nordmeyer weiß, worum es geht: um den Spaß an der Sache, am Sport, am Handball. Für die Spieler, die Zuschauer, aber auch ihn selbst. Um 18 Uhr beginnt das ungleiche Kräftemessen zwischen Amateuren und Profis im Hexenkessel am Eisteichweg, Gastgeber TSV Anderten freut sich auf ein volles Haus - und ist gerüstet für den Knaller zur Saisoneröffnung.