Helden der Region gegen die Recken: Ein heldenhaftes Spektakel (mit vielen Bildern!)

„Wir haben insgesamt gut verteidigt, aber bestimmt 20 freie Chancen weggegeben. Die Torhüter der Recken waren aber auch überragend“, resümierte Christopher Nordmeyer, der die Auswahl von Amateurhandballern aus ganz Niedersachsen betreute.

Der 51-jährige mit der riesigen Recken-Vergangenheit hatte seine 16 Jungs bis in die Haarspitzen motiviert: „Für jede Minute in Führung gebe ich euch eine Kiste Bier aus.“ Und es ließ sich gut an: Zwar brachte Nationalspieler Timo Kastening den haushohen Favoriten nach 34 Sekunden in Führung, doch Thorben Buhre vom MTV Großenheidorn konnte für die Sportbuzzer-Auswahl zum 1:1 ausgleichen.