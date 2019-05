Die Recken gegen die Helden der Region - Timo Kastening hat "richtig Bock drauf"

Am Ende wissen weder die noch wir, was auf einen zukommt. Deswegen ist der Überraschungsmoment wahrscheinlich sehr groß. Wir sollten die Helden auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Die können ganz befreit aufspielen und uns ein paar geile Dinger einschenken – und ich glaube, so wird es auch kommen. (lacht)

Das Spiel der Helden der Region gegen die Recken geht am Freitagabend, 19. Juli, in der Halle am Eisteichweg in Anderten über die Bühne. Du willst als Spieler dabei sein? Dann bewirb dich - auf welchem Weg auch immer. Sende uns bis Mittwoch, 19. Juni, ein Video an hannover@sportbuzzer.de, verlinke uns bei Facebook oder versieh dein Video bei Instagram mit dem Hashtag #heldenderregion! Alles ist möglich, auch ein Foto, Plakat oder Brief. Name, Alter, Position und Verein dürfen allerdings nicht fehlen. Wichtig: Sämtliche Helden – gesucht werden 14 Feldspieler und zwei Torhüter – müssen männlich sowie mindestens 18 Jahre alt sein und ab Regionsoberliga aufwärts spielen.