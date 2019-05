Trainer gefunden, Spieler gesucht: Bewerbe Dich jetzt für die Helden der Region!

Das hat es noch nicht gegeben: Der SPORTBUZZER stellt eine Auswahl zusammen, die die Bundesliga-Stars der TSV Hannover-Burgdorf herausfordert. Die Helden der Region. Gesucht sind mutige Handballer, die nicht davor zurückscheuen, es mit den Recken aufzunehmen, die den Profis auf der Platte nur allzu gern mal ein Schnippchen schlagen würden.

Wie kommst Du ins Team?

Durch eine Bewerbung – auf welchem Weg auch immer. Sende uns bis Mittwoch, 19. Juni, ein Video an hannover@sportbuzzer.de, verlinke uns bei Facebook oder versehe dein Video bei Instagram mit dem Hashtag #heldenderregion! Alles ist möglich, auch ein Foto, Plakat oder Brief. Name, Alter, Position und Verein dürfen allerdings nicht fehlen. Wichtig: Sämtliche Helden – gesucht werden 14 Feldspieler und zwei Torhüter – müssen männlich sowie mindestens 18 Jahre alt sein und ab Landesliga aufwärts spielen.

Wann wird wo gespielt?

Die Recken stellen sich den Helden der Region am Freitagabend, 19. Juli. Ein lockerer Aufgalopp wird das erste Spiel der Saison 2019/20 für Carlos Ortega und sein Team sicherlich nicht werden. In der Sporthalle am Eisteichweg in Anderten erwartet sie ein Hexenkessel mit 500 Zuschauern. Die Recken präsentieren sich mit dem neuen Kader, es gibt zudem zum ersten Mal das neue Trikot zu kaufen. Der Karten-Vorverkauf startet bald, Tickets gibt es für 5 Euro für Kinder und Jugendliche sowie 10 Euro für Erwachsene. Informationen dazu folgen in Kürze.