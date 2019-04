Helden der Region gesucht: Wer fordert die Recken der TSV Hannover-Burgdorf heraus?

Das wird die größte Herausforderung für mutige Handball-Helden aus Niedersachsen. Der SPORTBUZZER sucht eine Auswahl, die zum Auftakt der Saison 2019/20 die Bundesliga-Stars der TSV Hannover-Burgdorf herausfordert. Die Recken stellen sich den Helden der Region. Das wird kein locker-flockiger Aufgalopp am Freitag, 19. Juli, im Hexenkessel von Hannover. Ins Notizbuch von Christophersen? Die Herausforderer werden sich vor den 500 Zuschauern in der Sporthalle an der Ludwig-Jahn-Straße in Misburg so teuer wie möglich verkaufen wollen, den Profis das Leben so schwer wie möglich machen und – wer weiß es schon – sich womöglich sogar ins Notizbuch von Sven-Sören Christophersen spielen. Ein solches Duell hat es zuvor in Deutschland noch nie gegeben. Und Sie können Teil des Teams werden. Der Sportchef der Recken freut sich auf dieses ganz besondere Kräftemessen: „In unserer Region gibt es viele talentierte Handball-Helden. Ich bin sehr gespannt, welche Talente sich unserem Team in den Weg stellen werden, und bin mir sicher, dass das ein cooles Event wird.“

Das sind die Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der zweiten Hälfte der Saison 2018/19 Donnerstag, 25. April (19 Uhr): TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo Lippe (Bundesliga/TUI Arena) ©

Bevor Sie gegen den Bundesligisten allerdings groß aufspielen können, bedarf es einer knackigen Bewerbung. Warum dürfen Sie nicht im erlesenen Kreis derer fehlen, die sich mit den Recken messen? Wegen Ihrer Rückraumkelle oder Ihres Abwehrtalents? Der SPORTBUZZER sucht in ganz Niedersachsen vom Harz bis ans Meer 14 Feldspieler und zwei Torhüter.

#heldenderregion Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, viele Wege führen zum Glück! Senden Sie uns bis Mittwoch, 19. Juni, ein Video per E-Mail an hannover@sportbuzzer.de, verlinken Sie uns bei Facebook oder versehen Ihr Video bei Instagram bis zu diesem Stichtag mit dem Hashtag #heldenderregion. Alles ist möglich, auch Foto, Plakat oder Text per Brief oder Taube. Diese Fakten dürfen nicht fehlen: Name, Alter, Position, Verein. Je ausgefallener die Bewerbung, die wir anschließend auf unseren Onlinekanälen teilen, desto größer ist selbstredend die Chance, dass die Jury sich für Sie entscheidet.

Potenzielle Helden müssen männlich sowie mindestens 18 Jahre alt sein und ab Landesliga aufwärts spielen. Im Vorfeld des Duells wird es auch gemeinsame Trainingseinheiten mit einem namhaften Coach geben. Auf sportbuzzer.de/helden halten wir Sie über den Stand der Bewerbungsphase auf dem Laufenden. Steinhaus hat sich angekündigt Timo Kastening ist schon jetzt ganz gespannt auf seine Gegenspieler. „Auf das Spiel gegen die Helden der Region freue ich mich schon heute! Vielleicht treffe ich sogar auf Spieler, mit denen ich in der Jugend noch zusammengespielt habe“, sagt der Shootingstar der Recken, der mittlerweile sogar schon für die Nationalmannschaft auf Torejagd geht. „Das wird direkt ein ordentlicher Test für uns.“ Und auch für die Handball-Fans wird das ein tolles Erlebnis. Die Recken präsentieren sich am 19. Juli zum ersten Mal mit dem neuen Bundesliga-Kader, in der Halle wird auch Fußball-Schiedsrichter-Star Bibiana Steinhaus erwartet, es gibt zudem zum ersten Mal das neue Recken-Trikot zu kaufen. Der Karten-Vorverkauf startet bald, Tickets gibt es für 5 Euro für Kinder und Jugendliche sowie 10 Euro für Erwachsene. Informationen dazu folgen in Kürze. Die Helden der Region werden präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Meravis und ZAG.

