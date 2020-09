Einstudierte Co-Produktion: Hannes Müller und Timo Gieseking sind Eure Helden der Woche! 

Zwei Helden der Woche? Ja, das geht. Im Falle von Hannes Müller und Timo Gieseking ist es sogar unausweichlich. Zu groß war ihr beider Anteil am 2:0-Sieg des SV Ramlingen/Ehlershausen beim SV Arminia Hannover am vergangenen Wochenende. Beide Treffer erzielte Müller nach einer Standardsituation, beide Male war Gieseking der Vorbereiter. Das Besondere: Die Tore waren einstudiert!

"Bei Freistößen aus dem Halbfeld machen wir das häufiger so"

Das erste Tor der Ramlinger entstand nach einem Freistoß aus dem Halbfeld. Wie so oft schlug Mitchell Jordan das Leder auf den zweiten Pfosten zum kopfballstarken Timo Gieseking ("Ich hatte beim Kopfball schon immer ein gutes Gefühl fürs Timing"), der den Ball per Kopf querlegte.

In der Mitte lauerte Müller, der zur Führung einnetzte. "Das war einstudiert. Bei Freistößen aus dem Halbfeld machen wir das häufiger so", erzählt Müller, der in Hannover Wirtschaftswissenschaften studiert.

Seit letzter Saison werden viele Standardsituationen beim RSE auf diese Weise in die Gefahrenzone gebracht - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. "Der Trainer sieht die Eigeninitiative von uns auch gerne", so Müller.

Dass es in einem Spiel gleich zweimal klappt, sei natürlich umso schöner. Der zweite Treffer entstand nach einem Eckball. Dieses Mal verlängerte Gieseking am ersten Pfosten und fand in der Mitte erneut Müller. "Da war auch ein bisschen Glück dabei, trotzdem freuen wir uns natürlich sehr darüber", gesteht Müller, der sich auch privat bestens mit seinem Innenverteidiger-Kollegen Gieseking versteht.

RSE bleibt bescheiden

Und wie geht es jetzt beim RSE weiter? Schließlich ist der Oberliga-Aufsteiger mit drei Siegen aus drei Spielen perfekt in die Saison gestartet. "Wir sind natürlich sehr zufrieden aktuell. Aber wir halten erstmal die Füße still. Unser Ziel ist es, unter die Top Five zu kommen. Dem sind wir schon einen Schritt näher gekommen", gibt Gieseking zu Protokoll.

Vor zwei Jahren ist die Oberliga für den HSC Hannover nur eine Durchgangsstation gewesen. Vielleicht macht es ihm der RSE ja nach, ein eingespieltes Duo in der Innenverteidiger haben sie schon einmal.