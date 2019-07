Hello again, Mister Lookman! Bei RB Leipzig...

Leipzig. The Eagle has landed! Auf dem Airport in Schkeuditz! An Bord: Ademola Lookman. Hello again, Mister Lookman! Ja, diese Nummer hat mindestens Armstrongsche Dimensionen. Ein Gesamtkunstwerk wie weiland 1969, das nur in Kooperation vieler Experten, Mediatoren und mit unerschütterlichem Glauben funktionieren konnte. Eine Mission, die mehrfach nah am Scheitern war, die die Welt in Atem hielt (Übertreibung veranschaulicht...)

Der XXL-Vogel, der den vielseitig begabten Mittelfeldspieler am Dienstag von England zurück ins heiße und heiß geliebte Leipzig brachte, setzte um die Mittagszeit auf. Danach wurde der (Noch-)Fußballer des FC Everton zu den medizinischen Tests chauffiert. In der Schkeuditzer Helios Klinik schlängelte sich der 21-Jährige in die hochmoderne Röhre – Schichtenaufnahmen, auch MRT genannt. Danach ging es in die Rosa-Luxemburg-Straße zur internistischen Praxis von RB-Arzt Ralf Zimmermann. Zimmermann und sein kongenialer Mit-RB-Doc Frank Striegler (Thonberg-Klinik) sahen sich den Wunschspieler der Roten Bullen von allen möglichen und unmöglichen Seiten an.