Mediziner kritisiert Helm-Vorschlag von Bundesliga-Profi Gjasula: "Scheinsicherheit"

Reinsberger warnt vor Panikmache

Vielmehr spricht sich der Mediziner dafür aus, dass mit dem Thema Kopfverletzungen im Fußball noch sensibler verfahren wird. "Der Umgang mit Kopfverletzungen hat sich in den letzten Jahren erheblich gebessert. Die Mannschaftsärzte achten verstärkt darauf, wenn Spieler Verletzungen am Kopf erleiden", sagte Reinsberger, der als Institutsleiter für Sportmedizin an der Uni Paderborn arbeitet. Eine generelle Panikmache vor Kopfverletzungen im Fußball sei nicht sinnvoll. "Im Vergleich zu Sportarten wie American Football sind schwerwiegende Kopfverletzungen im Fußball eher selten".