Kurios: Paderborn-Profi Klaus Gjasula schlägt Helmpflicht in der Bundesliga vor - "Wäre das Beste"

Studie aus der NFL belegt Folgen von Kopfverletzungen

Kopfverletzungen in der Bundesliga: Beispiel Grujic

In der Bundesliga kam es auch am 1. Spieltag der neuen Saison wieder zu mehreren Situationen, bei denen sich Spieler nach einem Zusammenstoß am Kopf verletzt hatten. Das wohl beste Beispiel lieferte Marko Grujic von Hertha BSC im Auftaktspiel beim FC Bayern. Der Serbe war im Kopfball-Duell mit Münchens Zugang Benjamin Pavard kollidiert, lief trotz sichtlich erlittener Schmerzen aber weiter und erzielte so das zwischenzeitliche 2:1 für die Berliner (Endstand 2:2). Nach dem Trefffer fiel Grujic beim Jubeln allerdings zu Boden und musste behandelt werden.