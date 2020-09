"Da können wir nur gewinnen." Hemmingen-Westerfeld geht mit breiter Brust ins Duell gegen Bavenstedt

Trotz der Freude über die drei Punkte zum Saisonauftakt kann Pyka die Leistung seines Teams einschätzen. „Vor der Pause war das nicht so gut. Da waren wir nicht mutig, haben nicht offensiv genug gedacht.“ Anstatt aufzudrehen und den Vorwärtsgang einzulegen, sei zu viel nach hinten oder in die Breite gespielt, statt vertikal zu oft quer gepasst worden. „Das hat die Mannschaft in der zweiten Hälfte besser gemacht. Aber es ist noch sehr viel Luft nach oben.“ Auch mit Blick auf die Defensivarbeit gebe es noch einiges zu feilen. „Insgesamt war das gegen den Ball ordentlich. Die Spieler haben bis zur Schlussphase engagiert und leidenschaftlich verteidigt, wir hatten aber auch ein bisschen Glück.“

Das Duell in Bavenstedt sei eine große Herausforderung: „Die haben in allen Mannschaftsteilen enorme Qualität, sind extrem eingespielt und sehr erfahren“, so Pyka. Zudem gelten die Gastgeber als Team, das gewöhnlich früh attackiere und von Beginn an bemüht sei, Druck auszuüben. Zum Start siegten die Bavenstedter mit 2:1 beim starken Neuling 1. FC Sarstedt. „Das wird schwer, aber in meinen Augen können wir da nur gewinnen“, setzt der SC-Coach auf die Rolle des „Underdogs“. Wenn es gelinge, die Räume eng zu machen, defensiv kompakt, geschlossen und konsequent zu arbeiten und bei Ballbesitz oder nach Balleroberung zielstrebig und entschlossen zu agieren, sei man nicht chancenlos. Er wünsche sich, dass seine Spieler die Philosophie mit Leben erfüllen: „Wir wollen frech, mutig und selbstbewusst auftreten.“