Schock für Liverpool und Klopp: Kapitän Henderson fehlt wochenlang - wohl auch im Rückspiel gegen Atletico

Der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison ein Grund dafür ist, dass die Reds in der Premier League weiterhin ungeschlagen sind, konnte das Spiel in Madrid nicht beenden und wurde in der 80. Minute für James Milner ausgewechselt. Besonders bitter: Damit verpasst er nicht nur die Ligaspiele gegen West Ham United, Watford und Bournemouth. Auch das FA-Cup-Spiel gegen den FC Chelsea am 3. März und das Achtelfinal-Rückspiel in Anfield gegen Atletico Madrid am 11. März finden wahrscheinlich ohne ihn statt.