Hendrich per Kopf, Schult hält alles: VfL-Frauen siegen bei den Bayern mit 1:0!

Spitzenreiter! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg setzten sich mit 1:0 (0:0) am Samstag in einer intensiven und umkämpften Partie vor 1.950 Zuschauenden beim Meister Bayern München durch! Durch den Sieg klettert die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot in der Tabelle mit 19 Punkten auf den ersten Tabellenplatz. Das wichtige Siegtor im Campus erzielte ausgerechnet Kathrin Hendrich, die von 2018 bis 2020 selber das Bayern-Trikot trug. Überragend im Wolfsburger Tor: Almuth Schult, die alle Münchner Chancen entschärfte. Anzeige

Beide Teams spielten unter der Woche noch intensive Duelle in der Champions League: Wolfsburg kam am Dienstagabend in Turin nicht über ein 2:2 hinaus, die Bayern unterlagen Mittwochabend mit 1:2 gegen Olympique Lyon. Trainer Tommy Stroot bot seine beste Elf auf und änderte nichts. Bayern-Coach Jens Scheuer hingegen überraschte, so stand Top-Stürmerin Lea Schüller aufgrund der hohen Belastung der vergangenen Wochen nicht in der Startelf.

Mit Anpfiff war klar: Viel Risiko eingehen wollen beide Mannschaften nicht! Es war ein langsames Herantasten ans Spitzenspiel, das mit der Zeit intensiver und zweikampfbetonter wurde. Chancen waren anfangs Mangelware, erst nach sieben Minuten prüfte Bayerns Linksverteidigerin Giulia Gwinn VfL-Torfrau Almuth Schult mit einem Distanzschuss. Beide Teams boten wenig Räume, liefen gegen den Ball sofort an und setzten auf Umschaltmomente. Nach rund 20 Minuten dann die erste Annäherung des VfL, doch ein Schlenzer von Tabea Waßmuth war kein Problem für Bayern-Keeperin Laura Benkarth. Die Spielanteile waren ausgeglichen, die Gastgeberinnen hatten aber den deutlich besseren Zug zum gegnerischen Tor, so setzte erst Linda Dallmann eine Hereingabe von Klara Bühl, die Wolfsburgs Kathrin Hendrich ausgetanzt hatte, knapp neben das Tor, dann klärte Schult einen Kopfballversuch von Jovana Damnjanovic nach Freistoß von Lina Magull weltklasse, tauchte ins linke Eck ab und bewahrte Wolfsburg mit den Fingerspitzen vor dem 0:1! Deutschlands ehemalige Nummer 1 zeigte sich in Top-Form, entschärfte wenig später erneut stark im Eins-gegen- Eins gegen Damnjanovic, nachdem VfL-Abwehrchefin Dominique Janssen zuvor den Ball gegen die Münchnerin leichtfertig vertändelt hatte.

So ging's mit einer Nullnummer in die Pause. "Gerecht ist das nicht unbedingt", so Wolfsburgs verletzte Pia-Sophie Wolter (Kreuzbandriss), die am Spieltag ihren 24. Geburtstag als Co-Kommentatorin bei der NDR-Übertragung feierte. Wolter weiter: "Ich freue mich über das 0:0. Almuth hält uns im Spiel." Wolfsburg habe bisher das Glück, das man auch im Topspiel brauche.

Auch im zweiten Durchgang blieb es intensiv, die Münchnerinnen kamen durch Lineth Beerensteyn und Dallmann zu weiteren Möglichkeiten, scheiterten aber erneut an Schult, die ein Riesen-Spiel absolvierte. In der 60. Minute brachte Scheuer Star-Stürmerin Schüller für mehr Momentum - doch dann schlugen die Wolfsburgerinnen wie aus dem Nichts zu! Kapitänin Svenja Huth flankte in der 68. Minute in den Strafraum, wo ein Kopfball von Waßmuth von der Latte direkt auf Hendrich zuflog, die dann nur noch einnicken musste - 1:0 für den VfL! Co-Kommentatorin Wolter freute sich mit: "Wir sind immer für ein Tor gut!" Und zu Torschützin Hendrich mit einem Augenzwinkern: "Als Mittelstürmerin habe ich sie noch nicht gesehen - das Kopfballungeheuer!"

Der Meister wollte sich mit dem Rückstand nicht zufrieden geben und warf alles in die Waagschale, der VfL verteidigte die meisten Versuche jedoch leidenschaftlich weg und konnte sich in brenzligen Situationen auf Schult zwischen den Pfosten verlassen. So blieb's beim beim ersten Ligasieg für Wolfsburg in München seit dem 25. September 2016 (damals 2:1)!

Torschützin Hendrich resümierte nach Abpfiff: "iWir haben uns vorgenommen, dass wir zu Null spielen und hinten alles reinschmeißen. Wir sind heute vor allem über den Kampf gekommen und haben dann glücklich das Tor geschossen. Das zählt am Ende, wir haben die drei Punkte, darüber sind wir froh." Dass die Verteidigerin in der 68. Minute vorne drin lauerte, sei Gespür. Das, so die Nationalspielerin, "versuche ich in letzter Zeit immer mal wieder wieder. Dass der Ball dann so auf meinen Kopf kommt, da muss ich auch nicht mehr viel machen! Auch wenn es gegen Bayern war, freue ich mich sehr über den Treffer. Wir wissen aber, dass in Zukunft noch viel Arbeit auf uns wartet und wir tun gut daran, nicht immer auf die Tabelle zu schauen." Den Sieg dürfe man jetzt genießen, dann jedoch, "wird weiter hart gearbeitet. Wir müssen uns in jedem Spiel alles neu und hart erarbeiten, auch wenn die Beine schwer sind."

Bayerns Dallmann, die selbst einige Großchancen auf dem Fuß hatte, haderte mit dem Ergebnis. "Wir wurden heute bestraft, weil wir die Chancen nicht genutzt haben. Wir waren heute das klar bessere Team", so die Spielmacherin, denn: "Wir waren fußballerisch besser und aggressiver. Am Ende wird man dann mit so einem doofen Tor bestraft. Aber so ist Fußball, wir müssen daraus lernen. Es ist noch früh in der Saison und weiter alles offen!" Über ihre verpassten Chancen sagte sie: "An guten Tagen mache ich die Chancen rein, aber so ist es halt."