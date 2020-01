Weydandt fehlt eine Trainingswoche: 96-Stürmer nicht im Rhythmus

Das Warten auf Hendrik Weydandt. Auch am Donnerstag trainierte der sechsfache 96-Torschütze nicht mit den Profis. Seine Probleme an der Achillessehne stellen sich als hartnäckig heraus. 96-Trainer Kenan Kocak erklärte gestern, die Ärzte hätten den Stürmer für die komplette Woche krankgeschrieben und behandelt.

Die Tests am Samstag gegen Paderborn und am Sonntag in Bremen verpasst Weydandt naturgemäß. Am Montag, erklärte Kocak weiter, soll Weydandt endlich in die Vorbereitung einsteigen.