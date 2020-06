Was wird aus Weydandt? 96 legt ihm ein überarbeitetes Angebot vor und ist „nicht Herr des Verfahrens“

Bei den letzten fünf Einsätzen traf er jedoch nicht, spielte allerdings auch nur einmal durch (beim 1:1 gegen Karlsruhe). Ansonsten wechselte ihn Trainer Kenan Kocak etwa nach einer Stunde ein. In Osnabrück legt er Marvin Ducksch immerhin ein Tor vor.

Mutig auch sein Versuch, mal eben drei Heidenheimer auszudribbeln. Das ist ja nicht gerade seine Stärke. Weydandt schrieb sein Märchen mit einfachen, klaren Aktionen. Sein letztes Tor hat er vor der Corona-Pause beim 3:0 in Nürnberg erzielt. Mit acht Treffern ist der 24-Jährige zweitbester 96-Torjäger.

Eingewechselt in der 67. Minute, hatte er zweimal die Entscheidung auf dem Fuß. Innerhalb von vier Minuten vergab Weydandt Chancen, die er eigentlich nicht auslässt, jedenfalls nicht zweimal in Folge. Einmal wollte er den Ball ins lange Eck schlenzen, eine schwierige Übung, die dann auch danebenging.

Den Sturmpartner hat er verloren, Ducksch stürmt jetzt an der Seite von John Guidetti. Cedric Teuchert ist Weydandts neuer Partner – und legte ihm auch die Chancen gegen Heidenheim auf.

"Wir würden ihn gern bei uns behalten"

Ist das nun die für Stürmer nicht ungewöhnliche Phase, in der er nicht trifft – und in der die Minuten gezählt werden, die er torlos bleibt?

Oder liegt’s doch an der nicht verkündeten Entscheidung über seine Zukunft? In drei Wochen läuft sein Vertrag aus. Wie es weitergeht, „ist Spekulation“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Wir sind aber in konkreten Gesprächen und würden ihn gern bei uns behalten.“

Kind erklärt, „wir haben ihm ein überarbeitetes und faires Angebot vorgelegt. Aber wir sind nicht Herr des Verfahrens.“