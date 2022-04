Erstes Mal Henkelpott? Von Sané bis De Bruyne: Diese Top-Stars sind noch ohne Titel in der Champions League

Der Henkelpott, die Trophäe der Champions League – es ist der begehrteste Titel im europäischen Vereinsfußball. Mit Blick auf die Viertelfinal-Rückspiele in der Königsklasse ab Dienstag (21 Uhr) spitzt sich das Rennen um den Triumph auf der großen internationalen Bühne zu. Besonders ist die heiße Phase des Wettbewerbs für alle Beteiligten, für einige hätte ein Titelgewinn jedoch einen höheren Stellenwert. Denn: Auch in der europäischen Elite tummeln sich noch viele prominente Namen, denen der große Coup in der Champions League bislang verwehrt blieb. Anzeige

Zum einen wäre da Kylian Mbappé. Mit einem Marktwert von 160 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) ist der französische Ausnahmestürmer der wertvollste Profi ohne Titel in der Königsklasse. Auch in diesem Jahr bleibt dem 23-Jährigen bei der Vergabe des Henkelpotts nur die Zuschauer-Rolle. Mbappé, der mit Paris Saint-Germain ein Mal bereits nah dran war (0:1-Finalniederlage gegen den FC Bayern 2020), musste mit dem französischen Hauptstadtklub im Achtelfinale die Segel streichen. Ausgerechnet gegen Real Madrid, dem großes Interesse am Angreifer nachgesagt wird. Möglicherweise könnte ein Wechsel zum Rekordsieger des Wettbewerbs (13 Titel inkl. Europapokal der Landesmeister) das Warten des Superstars beenden.

Die Madrilenen, bei denen Offensiv-Star Vinicius Jr. (Marktwert 100 Millionen Euro) auf seinen ersten CL-Triumph hofft, treffen am Dienstag auf den FC Chelsea um den deutschen Trainer Thomas Tuchel. Für den Titelverteidiger und damit auch für dessen Angreifer Romelu Lukaku wird der Gewinn der Königsklasse nach dem 1:3 im Hinspiel in diesem Jahr ein schwieriges Unterfangen. Lukaku, dessen Marktwert auf 85 Millionen Euro taxiert wird, ist in der Champions League trotz zahlreicher namhafter Zwischenstopps bei Manchester United, Inter Mailand und eben Chelsea noch titellos.

Beim Vorjahres-Triumph der "Blues" gehörte der belgische Angreifer noch nicht zum Kader. Da bezwangen die Londoner übrigens den aktuellen Premier-League-Spitzenreiter Manchester City (1:0), in deren Vereinshistorie die CL-Trophäe noch gänzlich fehlt. Auch Star-Trainer Pep Guardiola konnte bislang nicht für den ersten Big Fish für Phil Foden, Kevin De Bruyne (beide 90 Millionen Euro wert) und Co. sorgen. In diesem Jahr könnte es endlich so weit sein. Die Citizens sind vor dem zweiten Vergleich mit Atlético Madrid am Mittwoch mit 1:0 vorn und schnuppern am Halbfinal-Einzug. Welchen absoluten Superstars fehlt der Henkelpott außerdem noch im Trophäenschrank? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick zu Spielern mit mindestens 70 Millionen Euro Marktwert. Dabei wird deutlich: ManCity stellt ein breites Ensemble – und auch ein Bayern-Star findet sich in der Liste wieder.

Diese Top-Stars sind in der Champions League noch ohne Titel: