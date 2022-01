Henning Quade beendet im Sommer seine Karriere beim HC Elbflorenz

Den gebürtigen Aachener hatte der Osten schon immer fasziniert und er fühlt sich mit seiner Familie an der Elbe auch total heimisch, deshalb will er den HCE auch weiter unterstützen. „Ich finde es sehr schade, dass dies nun Hennings letzte Saison bei uns sein wird, kann seine Entscheidung aber nachvollziehen. Umso mehr freue ich mich, dass Henning uns in anderer Funktion erhalten bleiben möchte. Wie dies aussehen wird und in welchen Aufgabenbereichen er uns zusätzlich zu seinem eigentlichen Beruf bei unserem Hauptsponsor, der Saegeling-Medizintechnik, unterstützen wird, werden wir in den nächsten Wochen besprechen“, erklärt Manager Karsten Wöhler.

Quade selbst sagt zu seiner Entscheidung, nach insgesamt 17 Jahren die Profilaufbahn zu beenden: „Ich bin sehr stolz, ein Teil des Handball-Projektes in Dresden gewesen zu sein. Was der Verein in meinen sieben Jahren alles erreicht hat, ist Wahnsinn. Ich habe über die Jahre sehr viele tolle Menschen kennengelernt, aber nun ist es an der Zeit, die Schuhe an den berühmten Nagel zu hängen und meine Leidenschaft und Energie meinem Job und meiner Familie zu widmen. Man wird mich natürlich weiterhin in der Halle antreffen. Die sieben Jahre HC Elbflorenz waren ohne Frage die besten in meiner aktiven Handballzeit.“