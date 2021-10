Leipzig. Coach Jesse Marsch sprach im Sommer davon, einen der breitesten Kader der Bundesliga zur Verfügung zu haben. Breiter Kader bedeutet neben reichlich personeller Auswahl für ds Trainerteam aber auch: An jedem Spieltag gibt es Enttäuschte, die schnell zum Problem werden können. Einer dieser Enttäuschten ist Benjamin Henrichs, der seinem Unmut nun medial Luft gemacht hat. Der 24-Jährige ist mit seiner Situation bei RB Leipzig unzufrieden und macht sich sogar Gedanken über einen möglichen Wechsel. „Es ist eine sehr schwere Situation und nicht das, was ich mir vorgestellt habe“, sagte der 24-Jährige dem „Kicker“ (Donnerstag). Anzeige

Dass seine fehlenden Einsätze den Verteidiger schon eine Weile mit sich herumträgt, ließ er immer mal wieder über Postings auf seinen Social-Media-Kanälen durchblicken, auch in jüngster Vergangenheit. So gratulierte er am 2. Oktober nach dem 3:0-Erfolg gegen Bochum seinem Teamkollegen Ilaix Moriba via Instagram zum Bundesligadebüt und kommentierte durchaus ironisch zu einem Bild der beiden sowie einem von sich selbst beim Gang auf die Ersatzbank: "Meine Highlights von heute. Hauptsache gewonnen." Vor dem Champions-League-Gastspiel bei Paris Saint-Germain am Dienstag versprach der Kicker via Twitter: "Drücke den Jungs die Daumen." Das dazugehörige Foto zeigt Henrichs allein auf der Bank sitzend. Unter seinem Post erhielt er reichlich Zuspruch von den Fans, die "ihrem" Benny auch abseits der sozialen Netzwerke versuchen, den Rücken zu stärken. Als Henrichs nach einem der letzten Heimspiele im Auto gemeinsam mit Dominik Szoboszlai die Red Bull Arena verließ, riefen ihm zwei Anhängerinnen durch das geöffnete Wagenfenster zu: "Halte durch!"

Drücke den Jungs die Daumen 👍🏾



Let’s go RB pic.twitter.com/nGn7UuNdL3 — Benny Henrichs (@Henrichs39) 18. Oktober 2021

Henrichs war ein Wunschzugang von Ex-RB-Coach Julian Nagelsmann, der sich im Sommer 2020 für dessen Ausleihe von der AS Monaco ausgesprochen hatte. Anfang April wurde Henrichs fest verpflichtet, obwohl er große Teile der Spielzeit zuvor aufgrund einer Verletzung der Patellasehne verpasst hatte. Doch unter dem neuen Trainer Jesse Marsch spielt der Abwehrspezialist bisher überhaupt keine Rolle und wurde in der Bundesliga lediglich beim 6:0 gegen Hertha BSC in der 74. Minute eingewechselt. In der Königsklasse durfte er in der Partie in Paris in der Schlussphase kurz ran.

„Es ist nicht mein Anspruch, in zwei Monaten nur 20 Minuten zu haben. Mit 24 bin ich in einem Alter, in dem ich Woche für Woche spielen will. Das ist das Wichtigste für mich, und wenn das nicht gegeben ist, muss man sich Gedanken machen“, sagte Henrichs. Zur Wahrheit gehört auch: Der Kicker, der mit der deutschen U21 bei den Olympischen Spielen antrat, war zu Saisonbeginn verletzt, verpasste die ersten beiden Liga-Partien aufgrund von Knieproblemen.

Sollte sich an seiner Situation nichts ändern, wäre ein Wechsel im Winter eine Option, auch wenn Henrichs sich „voll und ganz“ mit dem Gesamtpaket Leipzig identifiziere: „Ich bin eigentlich glücklich hier. Aber man muss sich überlegen, wie es weitergeht. Ich will nicht wechseln, aber ich will Fußball spielen.“