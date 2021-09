Einstiger BVB-Star Henrikh Mkhitaryan: In Armenien immer noch der Fußballgott

Drei Spiele, drei Siege – 15:1 Tore. Eine Bilanz, die sicherlich auch Hansi Flick gefallen würde, wenn er am nächsten Donnerstag nach der Rückkehr aus Island über seine ersten drei Partien als Bundestrainer spricht. Doch so weit ist es noch nicht. Bislang steht ein mickriges 2:0 gegen Liechtenstein zu Buche, am Sonntag soll dann der zweite Teil der Flick-Mission erfüllt werden: Ein Dreier gegen Armenien, mit dem man den aktuellen Tabellenführer der WM-Quali-Gruppe J überflügeln und die tolle Statistik gegen den Außenseiter weiter ausbauen würde. Anzeige

Die Erinnerungen an den letzten Kick gegen Armenien sind allerdings trotz des 6:1 im Juni 2014 nicht nur positiv besetzt. Denn bei der Generalprobe vor dem Abflug zur Endrunde nach Brasilien verletzte sich Marco Reus schwer, zog sich einen Syndesmosebandriss zu und verpasste so den WM-Titel. Der Torschütze der Gäste vor sieben Jahren hieß Henrikh Mkhitaryan, der ein Jahr später Reus´ Mitspieler beim BVB wurde und bis heute der wichtigste Spieler des Landes ist, als Fußballgott verehrt wird.

Nach Stationen bei Schachtjor Donezk, Borussia Dortmund, Manchester United und beim FC Arsenal ist der 32-Jährige inzwischen bei der AS Roma angekommen und hat gerade eine bärenstarke Saison hinter sich. Mkhitaryan erzielte das früheste Tor der Roma-Europapokalgeschichte (nach 57 Sekunden beim 5:0 gegen Cluj), traf beim wichtigen Derbysieg gegen Lazio, beendete die Spielzeit mit insgesamt 15 Treffern und 13 Vorlagen und verlängerte seinen Vertrag bis 2022. Seine Ausbeute beim BVB in der Saison 2015/16 war noch beeindruckender. Damals kam Mkhitaryan auf sage und schreibe 23 Treffer und 32 Assists in 52 Pflichtspielen und wurde von den Bundesliga-Profis zum "Spieler des Jahres" gewählt.

Sein anschließender Wechsel zu Manchester United (für 42 Millionen Euro) war einer der Hauptgründe für das Zerwürfnis zwischen seinem großen Förderer Thomas Tuchel und Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke, der seinem Trainer versprochen hatte, dessen Lieblingsspieler zu halten. Jahre später verriet Mkhitaryan, dass Tuchel ihn nach einer katastrophalen ersten Saison aufbaute, indem er zu ihm kam und sagte: "Mikhy, du wirst großartig sein." Das wurde er…