Mkhitaryan-Tor reicht nicht: DFB-Gegner Armenien erleidet Rückschlag bei Remis gegen Liechtenstein

Armenien hat als bisher stärkster Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft eine herbe Enttäuschung in der WM-Qualifikation einstecken müssen. Drei Tage nach dem 0:6 gegen die DFB-Auswahl in Stuttgart kam der Gruppenzweite am Mittwoch nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Außenseiter Liechtenstein hinaus.

