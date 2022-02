Hensel: Erzgebirge Aue hat auch Plan B - Hoffnung auf „kleines Wunder“ bleibt

Aue. Teamchef Marc Hensel hofft weiter auf ein „kleines Wunder“ mit dem FC Erzgebirge Aue. Der 35-Jährige will aber auch im Falle eines Abstiegs aus der 2. Fußball-Bundesliga vor der Verantwortung nicht weglaufen. „Jeder weiß, dass das hier mein Verein ist. Ich werde auch in harten Zeiten versuchen, meinen Mann zu stehen und alles zu geben, was meine Kraft hergibt“, betonte Hensel am Freitag bei einer digitalen Pressekonferenz vor dem Spiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf.

