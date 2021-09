Herausforderung Lemgo: SC DHfK Leipzigs Handballer hoffen auf erste Punkte

Leipzig. „Wir müssen den nächsten Schritt machen. Daran arbeiten wir jeden Tag. Mal sehen wie weit wir gegen Lemgo sind.“ Das sagte DHfK-Leipzig -Coach André Haber am vergangenen Sonntag nach der 25:30-Niederlage gegen die Füchse Berlin . Lemgo, das ist am Donnerstag. Ab 19.05 Uhr sind die grün-weißen Bundesliga-Handballer beim TBV gefordert und wollen dort vor allem an die erste Halbzeit gegen die Hauptstädter anknüpfen. Denn die hatte die Haber-Sieben 13:10 gewonnen, dabei laut ihrem Trainer eine „gute bis sehr gute“ Vorstellung hingelegt.

Bilanz recht ausgeglichen

Genau den würden die Leipziger natürlich gern feiern. Was dazu nötig ist? „Emotionale und spielerische Stabilität in Drucksituationen“, so Haber. Die lässt sich im Training nur bedingt simulieren, braucht den ganz realen Schlagabtausch auf der Platte. Den haben die Grün-Weißen gewohnt akribisch vorbereitet, Videostudium der kritischen Momente vom Wochenende inklusive. Kapitän Alen Milosevic weiß: „Wir dürfen nicht zu lang an diesem letzten Spieltag hängen. Müssen nach vorn schauen.“ Oskar Sunnefeldt, Sommer-Neuzugang im Rückraum, sieht das ähnlich: „Wir müssen positiv bleiben.“