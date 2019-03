Herausgabe der Mitgliederliste: Gericht verhängt Zwangsgeld gegen 96-Präsident Kind

Am 23. März ist die Mitgliederversammlung in der SwissLife Hall. Die "Parteien" positionieren sich, es wird weiter mit harten juristischen Bandagen gekämpft. Letztes Beispiel war am Freitagabend eine Mitteilung des Rechtsanwalts Jürgen Scholz. Scholz vertritt drei 96-Mitglieder, die um die Herausgabe der Mitgliederliste von Hannover 96 e.V. streiten.

Zwangsgeld in Höhe von 25000 Euro

Zweck der herausgabe soll sein, die Mitglieder auch über die Standpunkte der Kind-Gegner zu informieren. Der Vorstand um Kind lehnte die Herausgabe bisher ab, aus Datenschutzgründen, wie es heißt. Das Amtsgericht Hannover sah dies anders und verfügte, der 96-Vereinsvorstand möge die Mitgliederliste herausgeben. Am Freitag (8. März) verfügt das Amstgericht ein Zwangsgeld gegen Martin Kind von 25000 Euro.