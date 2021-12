"Herausragend": Warum Leroy Sané für Lothar Matthäus der Top-Spieler der Hinrunde ist

Sané ist nach seinem Wechsel von Manchester City im Sommer 2020 (60 Millionen Euro Ablöse) endgültig beim FC Bayern angekommen. Das belegen auch die Zahlen: In 26 Pflichtspielen war Sané bisher an 22 Treffern (jeweils 11 Tore und Vorlagen) beteiligt - und damit bereits jetzt an genau so vielen wie in seiner kompletten Debüt-Saison (10 Tore und 12 Vorlagen in 44 Spielen). Der 25-Jährige hat seine Kritiker überzeugt - vor allem Matthäus: "Den Top-Spieler der Hinrunde zu benennen, wird meistens vielen anderen nicht gerecht. Aber ich möchte Leroy Sané herausheben", so der heutige TV-Experte.