"Herausragender Bundesliga-Spieler": Julian Nagelsmann erklärt Bayern-Rolle von Neuzugang Marcel Sabitzer

Lob vom neuen alten Trainer: Bei einem Fan-Q-&-A ist FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann wegen Neuzugang Marcel Sabitzer ins Schwärmen geraten. In einem Youtube-Livestream am Montagnachmittag, in dem Nagelsmann Fanfragen beantwortete, bezeichnete Nagelsmann den Österreicher als "herausragenden Bundesliga-Spieler". Der Trainer, der mit Sabitzer in den vergangenen zwei Jahren bei RB Leipzig zusammenarbeitete, ist zudem davon überzeugt, dass der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler "sehr gut zum FC Bayern München passt" und "sehr gut in die Mannschaft passen wird". Auch in Bezug auf die Sabitzer-Rolle beim FCB wurde Nagelsmann deutlich.

Der bisherige RB-Kapitän Sabitzer war Nagelsmann am vorletzten Tag des Transferfensters nach München gefolgt. "Ich bin sehr glücklich, für den FC Bayern spielen zu dürfen. Schon als Kind war mein Bayern-Trikot mein großer Stolz, jedes Jahr zu Weihnachten bekam ich ein neues. Ich werde alles für diesen Verein geben, möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen und natürlich viele Titel holen", sagte der Mittelfeldspieler laut Vereinsmitteilung, nachdem er am Montag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben hatte. Dem Vernehmen nach fließen als Ablöse rund 15 Millionen Euro an RB Leipzig. Beim deutschen Rekordmeister wird Sabitzer die Nummer 18 auf dem Trikot tragen.

"Aufgrund der Corona-Pandemie hatten wir nicht die Optionen, fünf Spieler zu kaufen dieses Jahr", erklärte Nagelsmann den Transfer des Leipzigers und äußerte sich auch über dessen mögliche Positionen beim FCB. "Es ist wichtig, dass du einen Spieler findest, der polyvalent einsetzbar ist, also viele Positionen spielen kann. Immer mit einer guten Qualität. Das ist das Entscheidende." Welche exakte Rolle Sabitzer bei den Bayern spielen wird, ist noch unklar: "Am Ende definiert das der Spieler selber, inwieweit er so auftritt, wie ich ihn kenne", so die Antwort des Coaches. Vorstellbar sei aufgrund der Variabilität Sabitzers vieles: "Er kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen. Er hat auch schon Stürmer gespielt bei der Nationalmannschaft erst in jüngster Vergangenheit. "