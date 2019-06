Herbe Reibe und Verdacht auf Knochenbruch: Hannover 78 scheitert im Meisterschafts-Halbfinale

Verdacht auf Schlüsselbeinbruch bei Tobias Haase

Die Platzherren hatten in den Standards und im offenen Spiel große Probleme, gingen ständig nach hinten. So kam nach dem Führungskick von Jan Piosik in der 6. Minute offensiv nicht mehr viel, eine klare Chance zum Durchbruch hatte 78 in der gesamten Partie nicht. Nach einer halben Stunde musste Stürmer Tobias Haase mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch vom Feld, er hatte zuvor eine sehr gute Partie gemacht. Die Blau-Weißen warfen im Wortsinn alles rein. „Wir haben nervös begonnen, hatten dann aber einen dominierenden und fantastischen Sturm“, sagte Handschuhsheims überragender Nationalspieler Jacobus Otto, der auf Position Nummer acht drei Versuche legte. In den ersten 10 Minuten leistete sich der Gast vier Vorbälle (technische Fehler) und konnte seine Möglichkeiten daher nicht nutzen. „Bei uns hat nichts richtig geklappt. Und so stark hatte ich die Handschuhsheimer nicht erwartet“, räumte 78-Kapitän Christopher Kopp ein.